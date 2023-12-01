استشهاد لبنانية ونجلها بقصف إسرائيلي استهدف منزلهما

القاهرة - بوابة الوسط

استشهدت سيدة لبنانية ونجلها، اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن «مدنيين اثنين استشهدا في بلدة حولا، بعد استهداف منزلهما بالقصف المعادي، وهما: ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد»، موضحة أن قوات الاحتلال قصفت كذلك بلدة ديرميماس.

وأكد مسؤول محلي وفرق إسعاف هذه الحصيلة لوكالة «فرانس برس».

تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المحاصر، صباح الجمعة، بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، مما تسبب في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال ساعات.

وكشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، في بيان، «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم إلى 109 شهداء، ومئات الجرحى حتى اللحظة». وأكد تعامل الطواقم الطبية مع «أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة، وتجدد قصف المدنيين».