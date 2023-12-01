«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، استشهاد أكثر من 100 فلسطينيا منذ انتهاء الهدنة، واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الجمعة.

وكشف الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان اليوم، عن «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم إلى 109 شهداء ومئات الجرحى حتى اللحظة».

وأكد القدرة، أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم، مضيفا أن الجرحى يفترشون الأرض في اقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.