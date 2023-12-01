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قطر: المفاوضات مستمرة للعودة إلى الهدنة في غزة.. واستمرار القصف يعقد جهود الوساطة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 11:17 صباحا
قطر: المفاوضات مستمرة للعودة إلى الهدنة في غزة.. واستمرار القصف يعقد جهود الوساطة
مصاب نتيجة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (وكالة صفا)
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قالت قطر إن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، فيما حثت حثت المجتمع الدولي على التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد تجدده مع انتهاء الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والاحتلال، والتي توسطت فيها الدولة الخليجية.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها، مشددة على أن «استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقّد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع».

- «حماس»: ما لم يحققه الاحتلال قبل الهدنة لن يحققه من مواصلة عدوانه

وأوضحت أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة، مشددة على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.

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