«حماس»: ما لم يحققه الاحتلال قبل الهدنة لن يحققه من مواصلة عدوانه

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عزت الرشق، الجمعة، إن ما لم يحققه الاحتلال الإسرائيلي، طيلة خمسين يومًا من العدوان على غزة قبل الهدنة، لن يحققه من مواصلة عدوانه بعد انتهاء الهدنة.

وأضاف الرشق، في تصريح نقلته وكالة «صفا»، أنه «بصمود الشعب الفلسطيني وبطولة المقاومة سنواجه جرائم الاحتلال واستئنافه للعدوان على غزة واستهداف المدنيين فيها».

انتهاء الهدنة وتجدد العدوان

يأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام في القطاع، بين حركة حماس والاحتلال بوساطة قطرية ومصرية، وإعلان جيش الاحتلال استئناف عدوانه.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية وقصفا مدفعيا على مدينة غزة وباقي مناطق القطاع صباح اليوم الجمعة، مع انتهاء هدنة بدأت في 24 نوفمبر الماضي.

- استشهاد ثمانية بينهم طفلان بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال إنه «استأنف عملياته» في قطاع غزة، حسب وكالة «فرانس برس».

في حين أكدت وكالة «صفا» أن الغارات طالت مناطق في وسط وجنوب القطاع بخان يونس ورفح، وأسفرت عن شهداء ومصابين.