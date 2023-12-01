رغم استئناف العدوان الإسرائيلي.. مصدر: المفاوضات بشأن الهدنة في غزة متواصلة

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة، رغم استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن «المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل»، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية وقصفا مدفعيا على مدينة غزة وباقي مناطق القطاع صباح اليوم الجمعة، مع انتهاء هدنة بدأت في 24 نوفمبر الماضي.

- استشهاد ثمانية بينهم طفلان بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال إنه «استأنف عملياته» في قطاع غزة، حسب وكالة «فرانس برس».

في حين أكدت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» أن الغارات طالت مناطق في وسط وجنوب القطاع بخان يونس ورفح، وأسفرت عن شهداء ومصابين.

وأودت الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة بحياة ثمانية أشخاص بينهم طفلان، فيما قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب القطاع، حسب الوكالة الفرنسية.