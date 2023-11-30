موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها لحركة حماس، الخميس، بعد إطلاق رهينتين روسيتين، وقالت إنها تعمل على إطلاق المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في غزة.

وقالت الوزارة في بيان: «نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم لدعواتنا الملحة. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لضمان إطلاق المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في قطاع غزة بسرعة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومساء الأربعاء، قالت حركة حماس في بيان، إنها سلمت الروسيتين يلينا تروبانوف (50 عاما) وإيرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الاحمر، بعدما أفرجت، الأحد، عن رون كريفوي وهو إسرائيلي روسي «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم القضية الفلسطينية».

وأعلنت حركة حماس، الخميس، التوصل إلى اتّفاق مع «إسرائيل» على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستة أيام ليوم إضافي. وقالت حماس في بيان: «جرى الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس»، دون مزيد التفاصيل.