بلينكن: التهدئة في غزة «تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن «التهدئة الموقتة» في قطاع غزة «تؤتي ثمارها ويحب أن تستمر».

وقال بلينكن خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب: «شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن والتئام شملهم مع عائلاتهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «كما مكنت التهدئة من زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة والذين هم في أمس الحاجة لها، إذاً العملية تؤتي ثمارها ومن المهم أن تستمر ونأمل ذلك».

وأعلنت حركة حماس، الخميس، التوصل إلى اتّفاق مع «إسرائيل» على تمديد الهدنة السارية بين الطرفين منذ ستة أيام ليوم إضافي. وقالت حماس في بيان: «جرى الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس»، دون مزيد التفاصيل.

ووصل بلينكن «إسرائيل» فجر الخمس للضغط باتّجاه تمديد الهدنة في قطاع غزة وإدخال مزيد المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى «إسرائيل» - منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.