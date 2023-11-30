استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد شقيقان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص صوب الشقيقين مراد (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة بدعوى «تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات» ما أدى إلى استشهادهما، فيما قتل مستعمرين اثنين وأصيب سبعة آخرين بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وإثر ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مسقط رأس الشهيدين في صور باهر، وداهمت منزل أحدهما واعتقلت أفرادًا من عائلته، كما أغلقت حاجز قلنديا شمال المدينة ومنعت المواطنين من المرور.

وكذلك شددت من إجراءاتها العسكرية عند حاجز جبع شمال شرق القدس وعند مدخل بلدة حزما ومدخل بلدة العيزرية، إضافة إلى إغلاقها مدخل قرية صور باهر جنوب القدس وسط تعزيزات عسكرية في محيطها.