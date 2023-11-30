تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يوما إضافيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يوما إضافي (الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وتتضمن وقف إطلاق النار ودخول مساعدات إنسانية لجميع مناطق القطاع.

وأكد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة منذ صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام جرى تمديدها يومين بعد ذلك، شهدت خلالها إطلاق رهائن من قطاع غزة مقابل إفراج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال.

وأدى عدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي في القطاع المحاصر، إلى استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من أربعة آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، حسب وكالة «وفا».