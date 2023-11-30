قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيتونيا غرب رام الله.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الأحياء القريبة من سجن «عوفر» العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وفق ما نقلته مصادر محلية

وواصلت عدوانها كذلك دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. حسب وكالة «وفا».

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال، مع انتظار المئات من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين، الإفراج عن الدفعة السادسة من المعتقلين من سجون الاحتلال من أمام سجن «عوفر» العسكري، ضمن بنود «اتفاق الهدنة».