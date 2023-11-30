  • Alwasat News
Atwasat

قطر تطالب مجلس الأمن بخطوات إضافية لتثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 01:40 صباحا
قطر تطالب مجلس الأمن بخطوات إضافية لتثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن يتحدث خلال اجتماع مجلس الأمن حول فلسطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (الخارجية القطرية)
alwasat radio

طالبت قطر، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بخطوات إضافية للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية الكافية، وتأمين وصولها من دون عراقيل إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن خلال اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

قطر تطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات إلى غزة
وطالب بن عبدالرحمن بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر وخطوط المواجهة، ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية.

- الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
- رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس و«إسرائيل»

وأثنى المسؤول القطري على جهود مجلس الأمن التي أدت إلى اعتماد القرار 2712 كخطوة أولى لمطالبة الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، والدعوة إلى هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة، والإفراج عن الرهائن، والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية.

وشدد على أن حلقة العنف الراهنة تلقي بمسؤولية على المجتمع الدولي، بألا يسمح باستمرار هذا الوضع، داعيًا إلى العمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

قطر تندد بازدواجية معايير المجتمع الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية
وقال بن عبدالرحمن «نود أن نرى تطبيق القانون الدولي، تطبيقا عادلا بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف»، معتبرًا أن «صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية يظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ومن شأنه تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته».

وأكد أن الأحداث الراهنة أثبتت أن أي محاولات للالتفاف على التسوية العادلة سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية «لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت»، مشددًا على أن استخدام القبضة الحديدية بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني، هي «محاولات مصيرها الفشل»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، لا سيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني.

بن عبدالرحمن: أين خطة السلام التي وافقت عليها «إسرائيل»؟
واستطرد معاليه: «نحن دعاة السلام، ولسنا دعاة الحرب، فبدلا من إطلاق الأكاذيب تجاه الدول العربية، كان من باب أجدر العودة للمراجع والإجابة على السؤال المحوري: أين خطة السلام التي وافقت عليها إسرائيل ولم تمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وحقوقه».

وبشأن مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي، أكد المسؤول القطري على أن «قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يملك القرار فيها»، قائلاً: «لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة ودائمة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي

الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي

دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة وحل شامل للقضية

في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة ...
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية

شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية
تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا

تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الصور والقيب وأساتذة الجامعات يتوصلون لحل بشأن أزمة الرواتب واستئناف الدراسة

الصور والقيب وأساتذة الجامعات يتوصلون لحل بشأن أزمة الرواتب واستئناف الدراسة
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس» تعلن قائمة المحررين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل
«حماس» تعلن قائمة المحررين في إفراجات اليوم السادس من صفقة ...
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد ...
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك «لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين عاصمتهما القدس
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك «لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين ...
التلفزيون المصري: وصول أسيرتين روسيتين أفرجت عنهما حماس إلى مصر
التلفزيون المصري: وصول أسيرتين روسيتين أفرجت عنهما حماس إلى مصر
حماس تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر
حماس تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن...
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة...
المزيد
قطر تطالب مجلس الأمن بخطوات إضافية لتثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة
قطر تطالب مجلس الأمن بخطوات إضافية لتثبيت وقف إطلاق النار ......
الأردن يستضيف الخميس مؤتمرًا لتنسيق المساعدات لغزة
الأردن يستضيف الخميس مؤتمرًا لتنسيق المساعدات لغزة...
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة...
حماس تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر
حماس تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب ......
التلفزيون المصري: وصول أسيرتين روسيتين أفرجت عنهما حماس إلى مصر
التلفزيون المصري: وصول أسيرتين روسيتين أفرجت عنهما حماس إلى ......
المزيد