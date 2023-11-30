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العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 12:07 صباحا
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
صورة لحظة العثور على جثث الأطفال المتحللة، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وكالة وفا)
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عثرت طواقم طبية، اليوم الأربعاء، على جثامين متحللة جزئيًا لخمسة أطفال خُدّج في مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي، بعد سبعة أسابيع من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، وجرى إخلاء عدد منها تحت وطأة القصف العنيف والحصار المشدد.

- إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة
- وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

وقال مصدر طبي لوكاةل وفاة إن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرًا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين خمسة أطفال خُدّج متحللة جزئيًا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى، لافتا إلى أن جنود الاحتلال منعوا عائلاتهم من الاقتراب من الأطفال الحديثي الولادة، قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استشهد 8 أطفال خدّج بسبب انقطاع الكهرباء اللازم لتشغيل حاضناتهم، بعد منع الاحتلال وصول الوقود لمجمع الشفاء الطبي، قبل أن إجلاء 31 طفلاً إلى مستشفيات جنوب القطاع، نقل عدد منهم إلى مصر لمتابعة العلاج.

ومنذ اليوم الأول للهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، تكشفت جرائم الاحتلال وهول الكارثة الإنسانية التي لحقت بالقطاع.

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