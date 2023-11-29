«حماس» تعلن قائمة المحررين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة حماس قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الأربعاء، سادس أيام صفقة التبادل.

ومع توقع تمديد الهدنة في قطاع غزة للمرة الثالثة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، وسلمت حماس الأربعاء دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنها اليوم للصليب الأحمر الدولي، من جهتها أعلنت حماس إطلاق امرأتين روسيتين من بين الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تمديد الهدنة خلال الساعات المقبلة

يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الأربعاء أن بلاده «متفائلة للغاية» بإعلان تمديد الهدنة خلال الساعات المقبلة. وقال ماجد الأنصاري لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة (من المحتجزين)، وأن نكون قادرين أيضاً على الإعلان عن تمديد» الهدنة.

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كما أضاف: «متفائلون للغاية بأننا سنعلن أخباراً جيدة اليوم»، لافتاً إلى أن المفاوضات مستمرة وأن أي تمديد جديد سيكون بنفس معايير الاتفاقات السابقة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي جاء بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.