زيارة بلينكن المرتقبة لـ«إسرائيل» تركز على تمديد الهدنة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لـ«إسرائيل».

وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل: «سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج مزيد الرهائن وتقديم مزيد المساعدات الإنسانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتزامن تصريحات رئيس الدبلوماسية الأميركية مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي جرى تمديدها قبل يومين، التي تقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وسمح اتفاق الهدنة، الذي جرى التفاوض عليه بوساطة قطرية ودعم من مصر والولايات المتحدة، بالافراج حتى الآن عن 60 رهينة في قطاع غزة و180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين، غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق.