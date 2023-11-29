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أبومرزوق: إطلاق رهائن روس من غزة الأربعاء تقديرا لموقف بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 01:30 مساء
أبومرزوق: إطلاق رهائن روس من غزة الأربعاء تقديرا لموقف بوتين
عناصر من حماس وسرايا القدس يسلمون أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، 28 نوفمبر 2023. (الجزيرة)
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق، الأربعاء، أنه سيجرى إطلاق «عدة» رهائن روس محتجزين في قطاع غزة خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية السارية.

وقال أبومرزوق عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «لم يجر إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحجوزين في غزة عدا روني كريفوي الروسي الأصل (...) اليوم سيجرى الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرًا لمواقف الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين».

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي جرى تمديدها قبل يومين التي تقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وسمح اتفاق الهدنة، الذي جرى التفاوض عليه بوساطة قطرية ودعم من مصر والولايات المتحدة، بالإفراج حتى الآن عن 60 رهينة في قطاع غزة و180 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين، غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق.

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