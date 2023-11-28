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انتشال 160 شهيدا في قطاع غزة من تحت الأنقاض والشوارع والطرقات خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:43 مساء
انتشال 160 شهيدا في قطاع غزة من تحت الأنقاض والشوارع والطرقات خلال 24 ساعة
فلسطينيون في غزة يبحثون عن جثامين شهداء أسفل ركام المباني المدمرة. (الإنترنت)
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انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة 160 شهيدًا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

ويواجه طواقم الإنقاذ صعوبات كبيرة، إذ يعتمدون حتى الآن على طرق يدوية وبدائية في انتشال جثامين الشهداء، في ظل عدم توفر آليات ومعدات لرفع الأنقاض، بحسب وكالة أنباء فلسطين «وفا».

 6500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض
وتشير المعطيات غير النهائية إلى أن نحو 6500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم ما زال مجهولًا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة. ومنذ بدء الهدنة الإنسانية الموقتة، صباح الجمعة الماضي، تحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون انتشال ما أمكن من جثامين الشهداء بما يتوفر لهم من إمكانات.

-  عدد الشهداء في غزة يتخطى 15 ألف شهيد بعد انتشال العشرات من تحت الأنقاض
-  14 ألفا و532 شهيدا و1384 مجزرة و35 ألف إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر
-  عشرات الشهداء في سلسلة غارات عدوانية إسرائيلية على قطاع غزة

وكشفت الأيام الخمسة الأخيرة هول الكارثة الإنسانية التي لحقت بقطاع غزة، حيث لحقت أضرار في 300 ألف وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي، من الجو والبر والبحر، بينها 50 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كلي.

ورغم الهدنة، منع الاحتلال المواطنين النازحين إلى جنوب القطاع من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الشمال، وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على شارع صلاح الدين، الرصاص صوب المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى الشمال لتفقد منازلهم والبحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

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