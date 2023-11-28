«حصار داخل الحصار».. 800 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال 800 ألف فلسطيني يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة، على الرغم من البطش الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، من قتل للمدنيين وتدمير للمباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها ولكل المرافق المدنية، من مستشفيات ومدارس ودور عبادة ومخابز ومنشآت.

وتشمل محافظت غزة وشمال غزة تجمعات «أم النصر - القرية البدوية - بيت لاهيا - بيت حانون - جباليا ومخيمها - مخيم الشاطئ - مدينة غزة - مدينة الزهراء - المغراقة - جحر الديك».

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11 نوفمبر الحالي بـ807 آلاف، يمثلون نحو 152 ألف أسرة، من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات (منهم 448 ألفا في محافظة شمال غزة، و754 ألفا في محافظة غزة)، وذلك عشية عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

حصار كامل على قطاع غزة

ويعني ذلك أن نحو ثلثي سكان محافظتي الشمال ما زالوا يقيمون في مناطق شمال القطاع، في حين نزح نحو ثلث سكان محافظتي الشمال، أي ما يقارب 400 ألف نسمة، إلى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة (دير البلح - خانيونس - رفح)، ليكون عدد المقيمين حالياً في محافظات وسط وجنوب القطاع 1.43 مليون نسمة.

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ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، طالب الاحتلال سكان شمال غزة بالنزوح للجنوب، في محاولة لتهجير سكان القطاع، وهو ما لاقى تنديدا عربيا ودوليا. كما لاقى رفضا من العديد من أهل القطاع، الذين حرصوا على البقاء على الرغم من البطش الإسرائيلي، الذي لم يستثن الجنوب من المجازر أيضا.

ويمنع الاحتلال، الذي فرض حصارا كاملا على قطاع غزة، وصول أي مساعدات أو أدوية أو وقود إلى شمال غزة. كما يمنع الفلسطينيين النازحين للجنوب من العودة إلى ديارهم في الشمال على الرغم من الهدنة الإنسانية التي بدأت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، الجمعة الماضي، بوساطة قطرية - مصرية - أميركية، لأربعة أيام، وجرى مدها يومين.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة، استهدف كل المنشآت المدنية، من منازل ومدارس ومستشفيات ومباني الأمم المتحدة، مما خلّف نحو 15 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن 30 ألف مصاب.