الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة ألف جندي منذ بداية العدوان على غزة، وفق جريدة «هآارتس» الإسرائيلية.

وذكرت «هآارتس» أن «202 جنديا أصيبوا بجروح خطيرة حتى الآن، من بينهم 29 لا يزالون في المستشفى». جاء إعلان هذه الحصيلة بناء على طلب الجريدة الإسرائيلية، التي أشارت إلى رفض جيش الاحتلال في البداية نقل المعلومات، بينما قالت المستشفيات إن الجيش يمنع نشر عدد الجرحى وحالتهم.

إقالة ضابطين إسرائيليين وتمرد جنود

الاعتراف الإسرائيلي بالإصابات، تزامن مع «ارتباك» في قيادة جيش الاحتلال على خلفية أزمة ضربت إحدى سراياه إثر إقالة ضابطين، أحدهما برتبة قائد سرية والآخر نائبه، مما دفع نصف جنود السرية إلى عدم العودة للقتال في حرب غزة، وفق إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية.

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وتحافظ الهدنة في غزة على تماسكها بعد 46 يوما من العدوان الغاشم على القطاع، بينما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليل الإثنين-الثلاثاء، أنها أطلقت 33 سجينًا فلسطينيًا بعيد إفراج حركة حماس عن 11 من الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة رهائن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنقضي، بحسب وكالة «فرانس برس».