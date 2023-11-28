إقالة ضابطين إسرائيليين وتمرد جنود.. كيف أربكت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال؟

القاهرة - بوابة الوسط

شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي «ارتباكا»، تحدثت عنه إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، على خلفية أزمة ضربت إحدى سراياه إثر إقالة ضابطين، أحدهما برتبة قائد سرية والآخر نائبه، مما دفع نصف جنود السرية إلى عدم العودة للقتال في حرب غزة.

ووفق الإذاعة الفرنسية، بدأت الأزمة بعد الاجتياح البري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، واندلاع اشتباكات بين سرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين من الفصائل الفلسطينية. وخلال ذلك، نصب عشرات من مقاومي «حماس» كمينا لجنود السرية، التي طلبت الدعم والغطاء الجوي. وعلى حسب ادعاء قائد السرية، لم يرسل قائد الكتيبة أي دعم، مما اضطرهم إلى الانسحاب للوراء، بينما ادعى قائد الكتيبة أنه قدم الغطاء الجوي اللازم للسرية خلال المعركة.



إقالة ضابطين من جيش الاحتلال

عقب ذلك، أقال جيش الاحتلال الضابطين، مما أدى إلى دفع نصف المقاتلين إلى الامتناع عن العودة للوحدة بسبب قرار اللواء الذي اعتبروه منحازا لقائد الكتيبة على حساب قائد السرية. ونقل الموقع عن ضباط في اللواء اعترافهم بأن القوة أرسلت إلى المهمة على نحو خاطئ، بعد أن خاض الجنود عمليات متواصلة أخرى في غلاف غزة بدون استراحة.

وأضافوا أن الحدث خلق أجواء صعبة في الكتيبة، لذلك تقرر إخراجها للانتعاش والراحة في المنشأة المخصصة لذلك التابعة لـ«الرابطة من أجل الجندي» في عسقلان. في الوقت نفسه، تقرر استبدال الضابطين اللذين أشرفا على السرية.

من جهته، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن: «الكتيبة تعمل بشكل جيد في الوقت الحالي، ونحن نجدد صفوفها»، وقال «نحضر جنود من وحدات أخرى في السرية التي وقع فيها الحدث لسد الفجوة.. لقد خلق ذلك أزمة ثقة».

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ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استدعى جيش الاحتلال أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل ثلاثة أرباع هذه القوات، المقدّرة بـ465 ألفا. وفي يوليو الماضي، هدد 1142 من جنود الاحتياط، بينهم مئات الطيّارين، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في إقرار قانون للتعديلات القضائية يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وأقرّت الحكومة هذا القانون بالفعل.



وفي مطلع نوفمبر الجاري، ذكرت القناة «12» الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط هددوا برفض استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع «حماس» لتنفيذ هجومها على إسرائيل.