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شهيدان برصاص الاحتلال ببلدتي بيتونيا وكفر عين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:54 صباحا
شهيدان برصاص الاحتلال ببلدتي بيتونيا وكفر عين في الضفة الغربية
الشهيدان ياسين الأسمر ومالك البرغوثي. (وفا)
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استشهد في ساعة متأخرة من الليل، شابان فلسطينيين وأصيب مواطنون آخرون برصاص قوات الاحتلال ببلدتي بيتونيا وكفر عين غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، من بلدة بيتونيا، فيما قالت مصادر محلية إن الشهيد هو ياسين عبد الله الأسمر (22 عاما)، بحسب وكالة «صفا» الفلسطينية.

وشهدت بلدة بيتونيا مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال أثناء استعداد الأهالي لاستقبال الدفعة الرابعة من محرري صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط سجن عوفر قرب البلدة وشرع بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية بكثافة على الشبان.

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وأعقب ذلك، اقتحام قوات الاحتلال البلدة بهدف منع الأهالي من الاحتفال بتحرير الأسرى، وشرع بإطلاق الرصاص الحي بصورة مباشرة على الشبان، ما أدى لاستشهاد الأسمر وإصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق.

كمين لقوات الاحتلال
وفي ذات السياق، استشهد فجر الثلاثاء، الفتى مالك ماجد البرغوثي (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها قرية كفر عين شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت كمينا خلال اقتحامها للقرية وأطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الفتى في الأجزاء العلوية من جسده، ما أدى لاختراق جسده ثلاث رصاصات أدى لاستشهاده على الفور.

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