الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 33 أسيرا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل الإثنين-الثلاثاء أنها أطلقت سراح 33 سجينًا فلسطينيًا بعيد إفراج حركة حماس عن 11 من الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة رهائن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنقضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتفقت «إسرائيل» و«حماس» على هدنة لأربعة أيام بدأت الجمعة وأفرجت خلالها الحركة يومياً عن حوالى عشرة رهائن إسرائيليين من النساء والأطفال مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح ثلاثة أضعاف هذا العدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجونها من نساء وأطفال وشبّان دون 19 عامًا.

وتنتهي هذه الهدنة صباح الثلاثاء، لكنّ الطرفين اتفقا على تمديدها لغاية صباح الخميس.