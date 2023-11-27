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انتشال رضيعة على قيد الحياة بعد قصف منزل ذويها في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 11:08 مساء
انتشال رضيعة على قيد الحياة بعد قصف منزل ذويها في غزة
لحظة إخراج الطفلة الرضيعة من تحت الأنقاض وهي بين يدي فريق إنقاذ (إكس)
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انتشلت فرق الإنقاذ طفلة عمرها 37 يومًا من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قبيل الهدنة التي ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء، في واحدة من قصص الإدانة على جرائم الحرب التي تحاصر سلطات الاحتلال.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، قصة الرضيعة التي ولدت في الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي، قبل أن يحين الدور على قصف منزل ذويها في يومها السابع والثلاثين على قيد الحياة.

وانتشر مقطع مصور للطفلة لحظة إخراجها من تحت الأنقاض وهي بين يدي فريق إنقاذ، مصحوبًا بتعليقات غاضبة إزاء الإجرام الإسرائيلي الذي طال الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

الأطفال والنساء أكثر ضحايا العدوان الإسرائيلي
وتشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون 75% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، في حين دانت منظمات دولية وإقليمية الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن «الأطفال في قطاع غزة، يتعرضون لصدمات الدمار والهجمات المتواصلة والنزوح والنقص الحاد في الغذاء والماء والدواء»، لافتة إلى أن «مشاهد القتل والدمار، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة مروعة ومفجعة».

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في حين تقول الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت خلال أسابيع من حربها على قطاع غزة من الأطفال ما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعًا مسلحًا حول العالم خلال أربع سنوات، بحسب تقرير لشبكة «بي بي سي».

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن أكثر من 5 آلاف طفل، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وذلك بعد انتشال العشرات منهم من تحت الأنقاض أو جرى دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع، بحسب وزارة الصحة.

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