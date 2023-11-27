«القاهرة الإخبارية»: الصليب الأحمر تسلم 11 أسيرًا إسرائيليًا و6 تايلانديين من غزة ضمن الدفعة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» المصرية أنه من المنتظر تسليم 11 إسرائيليا و6 تايلانديين الليلة ضمن الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشارت القناة إلى أن «الصليب الأحمر تسلم 11 أسيرا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين».

أسماء 33 أسيرًا وأسيرة

وفي سياق متصل قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن حركة حماس استلمت أسماء 33 أسيرًا وأسيرة سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن من بينهم 3 سيدات و30 شابًا أعمارهم أقل من 18 عاما.

وقال ضياء رشوان في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل إن «إسرائيل استملت أسماء 11 أسيرا سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى».

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وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه خلال اليومين الممتدين للهدنة سيتم وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات والوقود إلى القطاع .

وأكد أن «دور الوساطة المصرية والقطرية ضرورة كبرى بشأن الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة»، معربًا عن آماله في تمديد الهدنة، وقال: «نتطلع إلى تمديد الهدنة أياما أخرى إضافية، وأن تشمل فئات أخرى من المحتجزين، والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار».

الإفراج عن 117 أسيرا فلسطينيا

ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، قبل تأكيد مد الهدنة ليومين إضافيين.

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشرة أسرى إضافيين كل يوم، مقابل إطلاق مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين.