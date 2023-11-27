  • Alwasat News
Atwasat

حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 06:44 مساء
حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع الاحتلال الإسرائيلي
مقاتلو المقاومة الفلسطينية يسلمون الصليب الأحمر أسرى في غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الإثنين في بيان أن الحركة تعد «قائمة جديدة» بأسرى محتجزين لديها «بهدف تمديد الهدنة»، فيما أعلن الوسيط القطري تمديد الهدنة الإنسانية ليومين.

وأكدت «حماس» الإثنين تمديد الهدنة الانسانية مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح الخميس (الخامسة ت غ)، وذلك بعد إعلانها «العمل على قائمة جديدة للمحتجزين» تمهيدا للإفراج عنهم.

وقالت الحركة في بيان إنه «تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية الموقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة». 

تمديد الهدنة الانسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس
كما أعلن الوسيط القطري تمديد الهدنة الانسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس ليومين إضافيين، علما أن مفاعيل الهدنة السابقة التي استمرت أربعة أيام تنتهي اليوم.

-  الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
-  حلف شمال الأطلسي يدعو إلى تمديد الهدنة في غزة
- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة «دائمة» في قطاع غزة

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري عبر منصة إكس «تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة».

ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة
وقالت حركة حماس في بيان ليل الأحد الإثنين، إنها تسعى إلى «تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة»، بهدف «زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين»، كما ورد في اتفاق الهدنة، بحسب وكالة «فرانس برس». وقال مصدر قريب من حماس للوكالة الفرنسية، الأحد، إن الحركة «أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام».

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

تمديد الهدنة شرط إفراج عن عشرة أسرى  إضافيين
ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشرة أسرى إضافيين كل يوم، مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين.

من جانبه عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، عن رغبته في تمديد الهدنة، وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك ترتيبات «للإفراج عن عشرة رهائن آخرين كل يوم، وهذه نعمة. لكني أخبرت الرئيس أيضا أننا سنعود بعد الاتفاق إلى هدفنا: القضاء على حماس والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد ما كان عليه» في السابق، وفق قوله.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
عمان تتوج بكأس وذهبية بطولة العرب المدرسية وليبيا رابعا (صور)

عمان تتوج بكأس وذهبية بطولة العرب المدرسية وليبيا رابعا (صور)
«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية

«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية
وزير خارجية مصر: الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين لا تقوم بإجراءات كافية لمنع وقوعه

وزير خارجية مصر: الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين لا تقوم بإجراءات كافية لمنع ...
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي

الأردن يبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»

رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل

شاهد.. أوباما ينقذ الزمالك من أبوسليم والعارضة تحرم ممثل ليبيا من التعادل
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصليب الأحمر»: نحن «وسيط محايد» ولم نشارك في مفاوضات تبادل الأسرى
«الصليب الأحمر»: نحن «وسيط محايد» ولم نشارك في مفاوضات تبادل ...
تقرير لـ«سي إن بي سي»: الحرب على غزة تؤخر التنمية لعقود وتحول اقتصادها إلى «خراب»
تقرير لـ«سي إن بي سي»: الحرب على غزة تؤخر التنمية لعقود وتحول ...
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق...
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق ......
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن...
المزيد
حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع الاحتلال الإسرائيلي
حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع ......
الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ......
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط اشتباكات ومواجهات
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية وسط ......
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل...
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار
«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف ......
المزيد