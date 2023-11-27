حماس تعدّ قائمة جديدة بالأسرى بهدف «تمديد الهدنة» مع الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الإثنين في بيان أن الحركة تعد «قائمة جديدة» بأسرى محتجزين لديها «بهدف تمديد الهدنة»، فيما أعلن الوسيط القطري تمديد الهدنة الإنسانية ليومين.

وأكدت «حماس» الإثنين تمديد الهدنة الانسانية مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح الخميس (الخامسة ت غ)، وذلك بعد إعلانها «العمل على قائمة جديدة للمحتجزين» تمهيدا للإفراج عنهم.

وقالت الحركة في بيان إنه «تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية الموقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة».

تمديد الهدنة الانسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

كما أعلن الوسيط القطري تمديد الهدنة الانسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس ليومين إضافيين، علما أن مفاعيل الهدنة السابقة التي استمرت أربعة أيام تنتهي اليوم.

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وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري عبر منصة إكس «تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة».

ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة

وقالت حركة حماس في بيان ليل الأحد الإثنين، إنها تسعى إلى «تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة»، بهدف «زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين»، كما ورد في اتفاق الهدنة، بحسب وكالة «فرانس برس». وقال مصدر قريب من حماس للوكالة الفرنسية، الأحد، إن الحركة «أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام».

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

تمديد الهدنة شرط إفراج عن عشرة أسرى إضافيين

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشرة أسرى إضافيين كل يوم، مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين.

من جانبه عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، عن رغبته في تمديد الهدنة، وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك ترتيبات «للإفراج عن عشرة رهائن آخرين كل يوم، وهذه نعمة. لكني أخبرت الرئيس أيضا أننا سنعود بعد الاتفاق إلى هدفنا: القضاء على حماس والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد ما كان عليه» في السابق، وفق قوله.