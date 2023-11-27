بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن إقامة دولة فلسطينية هي «أفضل ضمانة لأمن إسرائيل على المدى القصير»، وأضاف «يتعين علينا أن نتجنب إضعاف السلطة الفلسطينية».

جاء ذلك في مقالة كتبها بوريل بجريدة فاينانشيال تايمز البريطانية، أشار فيها إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وأن فترات الهدوء التي ستظهر خلال الهدن الإنسانية ستعطي الانطباع بأن التوترات تنحسر، «لكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يظل أكثر انتشارا من أي وقت مضى، وهو موجود ليبقى»، بحسب تعبيره.

ودعا المسؤول الأوروبي إلى ضرورة التوقف عن الاعتقاد بأن هذا الصراع يمكن إدارته من خلال «التشدق بحل الدولتين ثم تركه ليتفاقم»، لأن ذلك يعبر عن «قصر نظرنا السياسي»، ليس فقط من أجل العدالة أو لأسباب إنسانية أو أخلاقية، ولكن لأنه إذا لم نصلح هذه المشكلة الآن، فقد يؤدي ذلك إلى موجة نزوح، بما في ذلك نحو أوروبا، ويؤدي إلى «تفاقم خطر الإرهاب والتوترات بين المجتمعات».

«الأزمة الحقيقية تكمن في الاحتلال»

وأشار بوريل إلى تأثر الإسرائيليين بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما لفت إلى ما يواجهه «الفلسطينيون من أزمة إنسانية في غزة»، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي والمجازر التي راح ضحيتها أكثر من 13 ألف ضحية، معظمهم من النساء والأطفال»، فضلا عن «الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية».

وعبر عن تمنياته بأن تؤدي الهدنة الموقتة التي بدأت الجمعة الماضي، ولمدة أربعة أيام، والإفراج عن الأسرى بشكل متبادل، لخلق «ديناميكية إيجابية» تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية.

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فيما تحدث بوريل عن مباحثاته قبل أيام مع السلطة الفلسطينية خلال زيارته الأخيرة لرام الله، حيث أكدوا له أن «الأزمة الحقيقية تكمن في الاحتلال.. في حين تزدهر المستوطنات غير القانونية، ويتمتع المستوطنون بحرية مهاجمتهم»، كما أن السلطة لا تستطيع ضمان الأمن في الضفة الغربية المحتلة بينما تحتجز تل أبيب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن الفلسطينيين يعطون الأولوية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة واستفزازات المستوطنين، مضيفا أن رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط مؤخرا عززت قناعته «بأن أفضل ضمانة لأمن إسرائيل تتلخص في إقامة دولة فلسطينية».

خوف من «نكبة أخرى» بتدفق اللاجئين الفلسطينيين نحو أوروبا

وأضاف أن فراغ السلطة في غزة بعد الحرب «سيجري ملؤه بسرعة بواسطة قوى خارجة عن السيطرة يمكن أن تحول غزة إلى منطقة فاشلة وتطلق دورة أخرى من العنف»، مضيفا «لقد عرفنا منذ هوبز (مفكر وفيلسوف إنجليزي) أن المجتمع الذي لا يوجد فيه طاغوت، محكوم عليه بالعنف والفوضى».

وعبر بوريل عن خشيته من «نكبة أخرى» من تدفق اللاجئين الفلسطينيين نحو أوروبا، على نحو ما حدث على وقع الصراع السوري والذي أدى إلى تدفق اللاجئين الفارين إلى لبنان والأردن وتركيا إذ «لا تستطيع هذه البلدان أن تتحمل تدفقاً كبيراً آخر من اللاجئين الفلسطينيين».

وأوضح أننا «لن ننجو من نكبة أخرى على حد تعبير أحد من تحدثت معهم الأسبوع الماضي»، مضيفا أن أوروبا والمجتمع الدولي لن يقبلا، ولن يستطيعا، قبول تهجير جماعي قسري آخر للفلسطينيين.

وشدد على ضرورة أن تخضع غزة «لحكم دولة تمثل شعبها»، حتى لا تسقط «في أيدي الجماعات المسلحة الخارجة عن السيطرة والتي قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، بدءًا بإسرائيل»، مضيفا أن «أمن إسرائيل» يتطلب إنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وتابع «للمضي قدما، يجب علينا أن نهدف إلى حل يقوم على العدالة والمساواة في الحقوق لكلا الشعبين. وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، الحاجة إلى الأمن في المنطقة برمتها وفي أوروبا التي تواجه التداعيات المباشرة لعدم الاستقرار».

وشدد على ضرورة «أن نوحد جهودنا مع الشركاء على المستوى الإقليمي وفي جميع أنحاء العالم للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وقابلة للحياة لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة»، مؤكدا أن «هذا أيضًا في مصلحتنا»..