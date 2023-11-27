«واشنطن بوست»: حماس و«إسرائيل» منفتحتان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تحدثت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية عن إشارات تؤيد رغبة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» لتمديد هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي تدخل يومها الرابع والأخير، اليوم الإثنين.

وقال سفير الكيان الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ، في تصريحات أمس الأحد، إنه «إذا كانت حماس مستعدة لإطلاق مزيد من المحتجزين، سيكون هناك توقف ممتد لإطلاق النار».

وأضاف: «وقف إطلاق النار فعّال لكن إسرائيل ترغب في رؤية إطلاق سراح المزيد من الرهائن، سنبحث معهم هذا الشأن»، لكنه عاد وقال إن «هناك مجرد هدنة موقتة وليس وقفا لإطلاق النار. إسرائيل لن تتوقف في الدفع ضد حماس».

من جانبها، أعربت حركة حماس، عبر قنوات منصة «تلغرام» للتواصل الاجتماعي، عن سعيها لتأمين تمديد للهدنة، للسماح بإطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت قطر ومصر، الوسطاء الرئيسيان في الأزمة، إنهما تلقيتا ما وصفاه بـ«مؤشرات إيجابية» على إمكانية تمديد الوقف إذا أطلقت «حماس» سراح محتجزين إضافيين يتجاوز عددهم الخمسين المنصوص عليه في الاتفاق الأصلي، حسب «واشنطن بوست».

استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«فرانس برس»: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة «بين يومين وأربعة أيام»

مطالب بهدنة أطول في غزة

وفي تقرير آخر، لفتت الجريدة الأميركية إلى أن الهدنة السارية ليومها الرابع في غزة غذت آمال المنظمات والأطراف الدولية بتوقف لمدة أطول في العمليات القتالية الإسرائيلية التي تسببت بالفعل في تدمير أجزاء كبيرة من القطاع.

وتطالب المجموعات الإنسانية العاملة في القطاع بمزيد من الوقت، مشددة على ضرورة اتخاذ ما يكفي من الخطوات لمنع تحول مناطق جنوب غزة، حيث لجأت مئات الآلاف من العائلات النازحة من الشمال، إلى هدف جديد للعدوان الإسرائيلي العسكري.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغطا متناميا على الصعيد الدولي بسبب الحصيلة الضخمة للضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية، فضلا عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.

الهدنة لا تعني السلام

وفي الداخل الإسرائيلي، ذكرت «واشنطن بوست» أن «هناك إجماع بين القادة السياسيين والعسكريين أن السلام ليس في متناول اليد بغض النظر عن مدة وقف إطلاق النار».

ونقلت الجريدة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته إلى قواته في غزة، السبت، قال فيها: «أي مفاوضات إضافية ستجرى تحت إطلاق النار».

ومثلت عائلات المحتجزين لدى حماس، حسب «واشنطن بوست»، قوة ضغط كبيرة على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للقبول باتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين، وهو اتفاق جرى بوساطة قطرية. لكن هذا لا يعني دعم الإسرائيليين لوقف الحرب بشكل كامل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ الثامن من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 14 ألف شهيد و33 ألف مصاب، ثلثهم من الأطفال، حسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.