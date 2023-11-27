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جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 03:00 مساء
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
قوات إسرائيلية على مشارف قطاع غزة. (الإنترنت)
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قرر قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، طرد ضابطين من الخدمة العسكرية بعد هزيمتهما مع سرية من الجنود، أمام المقاومة في شمالي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن هليفي قرر طرد قائد سرية ونائبه من الخدمة، في أعقاب تراجعهما مع السرية المسؤولين عنها أمام ضربات المقاومة شمالي القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا».

أزمة ثقة داخل الكتيبة
وأوضحت أن «الحادثة تسببت بأزمة ثقة داخل الكتيبة العسكرية، إذ تضامن نصف الجنود مع الضابطين ورفضوا العودة للخدمة العسكرية في القطاع، بينما تضامن النصف الآخر من الجنود مع قرار قائد الكتيبة بالبقاء».

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وقالت الصحيفة إن القوة أُرسلت إلى مهمة فاشلة من الأساس، إذ طُلب منهم الذهاب لمواجهة عشرات المقاومين شمالي قطاع غزة، بعد تنفيذهم مهمة مستمرة في الغلاف دون راحة، واضطروا للانسحاب تحت ضربات المقاومين، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن هجوم جنود القوة على شمالي القطاع شابه الخلل من البداية، إذ دخلت القوة لمنطقة مفخخة وأُطلقت تجاههم عشرات القذائف المضادة من كل اتجاه؛ ما اضطرهم لترك مواقعهم والانسحاب إلى الخلف.

ونجحت عناصر المقاومة الفلسطينية في تحقيق خسائر فادحة في قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت عملية برية في غزة تتواكب مع العدوان الجوي والبحري الذي بدأته في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أعلنت كتائب القسام، أنها استطاعت تدمير أكثر من 300 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي.

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