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إصابة 3 طلاب فلسطينيين في إطلاق نار بولاية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 08:45 صباحا
إصابة 3 طلاب فلسطينيين في إطلاق نار بولاية أميركية
أحد الطلاب الفلسطينيين المصابين جراء إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأميركية، 25 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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أصيب ثلاثة طلاب فلسطينيين في إطلاق نار وقع بمدينة برلنجتون في ولاية فيرمونت الأميركية، وفق ما أعلنته السلطات والشرطة المحلية.

وقالت شرطة برلينجتون في بيان إن رجلا يحمل مسدسا أطلق النار على الضحايا الثلاثة في الشارع قرب جامعة فيرمونت مساء السبت الماضي ثم لاذ بالفرار، حسب وكالة «رويترز».

وأضافت الشرطة إن الضحايا ثلاثة رجال عمرهم 20 عاما، اثنان منهم يحملان الجنسية الأميركية والثالث مقيم قانوني في الولايات المتحدة.

الضحايا كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية
وكان الضحايا يرتديون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون بالعربية وقت الهجوم، وفقًا لمعهد «فهم الشرق الأوسط»، وهي منظمة غير ربحية مؤيدة للفلسطينيين، التي قالت أيضًا إن المهاجم فتح النار على الرجال الثلاثة بعد أن بدأ بالصراخ عليهم ومضايقتهم، وتقول الشرطة إنه أطلق أربع طلقات دون أن ينبس ببنت شفة.

يأتى إطلاق النار وسط تزايد الحوادث المعادية للإسلام فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة مطلع شهر أكتوبر الماضي.

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