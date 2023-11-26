مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تضحيات من أهل غزة ما زالت تتكشف، سقطوا شهداء أو مصابين وهم يحاولون إنقاذ آخرين أو خلال محاولة مد يد العون لغيرهم، بعد قصف إسرائيلي طال كل شبر من قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

رامي أبو شعبان (52 عاما)، درس الكيمياء الحيوية في جامعة ماستريخت بهولندا، واحد من «الفدائيين» الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ جيرانه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

رامي كان واحد من عشرات وربما مئات الآلاف الذين رفضوا مغادرة بيوتهم للتوجه جنوب القطاع. بجوار منزله كانت تقطن عائلات لجأت للجيران، وتكدس المواطنون في عمارة من ثلاثة طوابق، وصلت الدبابات لحي الرمال الذي يقطنه، فسمع إطلاق نار تبعه صراخ نسوة وأطفال وفقا لشقيقته رشا أبو شعبان.

رصاص الغدر يباغت رامي

هب رامي لتفحص ما حدث مع جيرانه فعلم أن ثلاثة منهم قد أصيبوا، انتظر قليلا وصول سيارات الإسعاف لكنها لم تصل المنطقة كون دبابات الاحتلال تجوب المنطقة وتمطر المنازل والشوارع بالرصاص.

خرج من بيته مسرعا، اقترب منهم لإنقاذهم لكن باغتته الدبابات بمزيد من الرصاص وقتلته هو وجاره الذي هب معه، ليستشهد رامي وجاره والمصابون الثلاثة.

لم يكن رامي مقاتلا عسكريا ولا كادرا في أحد الفصائل الفلسطينية، بل مدرب في التنمية البشرية والتسويق منذ ما يزيد على عشرين عاما، مع مؤسسات محلية ودولية في غزة وأوروبا.

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كان رامي أبو شعبان شريكا في شركة خاصة تعمل في الاستشارات التنموية والتسويقية برفقة صديقه الدكتور ياسر العالم الذي استشهد أيضا بعد عدة أيام في اعتداء آخر منفصل بمدينة غزة، وشارك في ورش عمل ومؤتمرات دولية، وكان شغوفا بتدريب الشبان الواعدين ليصنع جيلا متميزا مواكبا للتطور التكنولوجي والإداري في العالم، رحل رامي وترك خلفه أربعة أيتام.

دافع أخلاقي وإنساني

في مخيم البريج وسط قطاع غزة كان محمد رفعت السلول (33 عاما)، قرب بيته عندما تعرض منزل جيرانهم من عائلة «ميّط» للقصف، كما قال لمراسل «وفا».

هب محمد لإنقاذ ما يستطيع، وهبط صاروخ آخر على منزل مجاور، فيما أصر السلول على إنقاذ الجيران، وحمل أحد الأطفال وحاول الخروج لكن المنطقة كانت محاصرة بالركام، وتوجه لممر ضيق والركام يحيط به ليهبط الصاروخ الثالث وطار الطفل من بين يديه، قائلا «وجدت ممرا أخرج منه إلا أن صاروخا دك المربع فطار الطفل من بين يدي ولا أعلم مصيره حتى الآن وانهار الركام عليّ».

اختفى الطفل من بين يدي السلول وانهارت عليه أكوام من الردم، لم يعثر عليه المنقذون إلا بعد زهاء الساعة، وكان قد أصيب بكسور في الأضلاع والظهر وجروح في الرأس.

«دُفنت تحت الركام وكانت يدي وطرف قدمي بارزتين الأمر الذي ساعد المنقذون في اكتشاف مكاني»، قال السلول من على سريره في خيمة نصبت للجرحى في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وتابع «نعرف أن المكان الذي يتعرض للقصف ربما يتعرض مرة ثانية وهذا أمر خطر، لكن دافعا أخلاقيا وإنسانيا يدفع الشبان لمساعدة أي شخص بحاجة للمساعدة».

قصف مسعف خمسيني أثناء محاولة إنقاذ عائلة

كذلك المسعف أحمد أبو خضير، (55 عاما) الذي يعمل في الدفاع المدني، فقد تعرض لعدة إصابات وهو يحاول إنقاذ عائلة تعرضت للقصف وسط قطاع غزة في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقال خضير، إنه وزملاءه تلقوا إشارة بتعرض منزل لعائلة الحلو قرب قرية «المغراقة» لقصف جوي، توجه هناك بعربة الدفاع المدني ونزل وزملاءه وانتشلوا ثلاثة شهداء، ثم قاموا بتمشيط المكان بفحص البيوت المحيطة.

وتابع «أحيانا تطير جثث أو مصابون عشرات الأمتار بعيدا وعندما كنت أفتش سطح أحد الأماكن هبط صاروخ ثانٍ على نفس المنزل، ما أدى إلى إصابتي في القدم والرأس».

ونوه إلى أن إنقاذه للمواطنين هي عملية إنسانية بحتة قبل أن تكون وظيفة، وأهم أسلحتها الشجاعة والجرأة، مضيفا «وفق تجاربنا نعرف أن الاحتلال يقصف أحيانا نفس المكان أكثر من مرة وهذا يعرض حياتنا للخطر لكن هذا واجبنا».

وتتعمد قوات الاحتلال قصف أحد أهدافها، التي غالبا تكون بيوتا مأهولة، وبعد دقائق تقصف نفس الهدف مرة أخرى ما يؤدي لاستشهاد عدد أكبر من المواطنين والمسعفين ورجال الإنقاذ.

استشهاد طبيبين رفضا ترك المرضى

أما أخصائيا النساء والولادة، الطبيبان الشقيقان باسل ورائد مهدي، من مدينة غزة فقد استشهدا بعد أن رفضا أن يتركا المستشفى والنازحين وحالات الولادة في المستشفى الخاص بهما وهو مشروع عائلي خاص.

وكانت عشرات العائلات قد أخلت بيوتها واتخذت من المستشفى ملجأ، وقرر الطبيبان عدم مغادرة غزة واحتضنا العائلات النازحة للمستشفى، إلا أنه تعرض للقصف وإطلاق النار من الدبابات، ما أدى لاستشهاد الطبيبين الشقيقين واستشهاد 10 مواطنين على الأقل من ضمنهم عائلة الدكتور رائد وعدد من النازحين في المستشفى.

ووصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة لنحو 15 ألف شهيد، بينهم 22 شهيدا من الدفاع المدني و205 من الطواقم الطبية والمسعفين.

البحث عن مياه صالحة للشرب

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كان ماهر الغول وصهره محمد الطويل يحملان غالونات صفراء فارغة، يبحثان عن ماء يصلح للشرب لأطفاله وأطفال الحارة، وما إن اجتازا ما يُعرف بالشارع «الثاني» في الحي، أطلقت عليهم دبابة إسرائيلية النار، لحق بهما محمد سعيد الغول (أبو السعيد) غير آبه بإطلاق النار وقبل أن يصلهما أطلق قناص إسرائيلي النار عليه وقتله، كما أكد أكثر من شخص من عائلة الغول، للوكالة الفلسطينية.

الاحتلال يدمر الطرقات

وكان أبو السعيد قد استغل وجود إشارة في هاتفه فاتصل بالإسعاف والإنقاذ وكل ما يعرفه من مؤسسات دولية لكن لا استجابة، فالردود إما عاجزة لأن المنطقة «منطقة عمليات عسكرية»، كما أبلغهم الاحتلال، أو تأخروا في الوصول بسبب تدمير الطرق أو بسبب إطلاق الاحتلال النار على كل ما يتحرك.

وكان ماهر وأبو السعيد الغول، وهما ناشطا مجتمع وموظفان في السلطة الوطنية، قد قررا عدم مغادرة غزة وعدم التوجه جنوبا لأنهما «خشيا من تكرار نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948»، كما قال نزار الغول، ابن عم ماهر.

وأضاف أنه ومنذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي، قرر ماهر وأبو السعيد مساعدة المواطنين الذين بقوا في حيهم.