في خرق جديد للهدنة.. استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة رغم الهدنة الإنسانية المعلنة بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لأربعة أيام.

وأفاد الهلال الأحمر، في تصريح مقتضب لوكالة «صفا» الفلسطينية، بأنه «رغم دخول التهدئة الإنسانية يومها الثالث إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قبل قليل مزارعين اثنين

شرق مخيم المغازي».

وأوضح أن الاستهداف الإسرائيلي أدى لاستشهاد أحد المزارعَين وإصابة الآخر بجروح، مشيرا إلى نقل الشهيد والمصاب بواسطة طواقمه.

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ويعيش القطاع لليوم الثالث على التوالي هدنة إنسانية، توصلت لها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وكيان الاحتلال الإسرائيلي، برعاية قطرية مصرية، من المقرر أن تستمر أربعة أيام.

وخرقت قوات الاحتلال الاتفاق في أكثر من بند، لاسيما عدد الشاحنات التي ستصل إلى غزة وشمالي القطاع، ومعايير الإفراج عن الأسرى، وتحليق الطائرات في الأجواء، وإطلاق النار على المواطنين في بعض المناطق.