كتائب القسام تعلن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد، أربعة من قادتها، بينهم عضو في مجلسها العسكري، استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم، «تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال»، إضافة إلى «الشهداء القادة»، وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام «الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى»، بحسب وكالة «صفا» الفلسطينية، فيما لم يحدد البيان مكان أو زمان استشهاد هؤلاء القادة.

هدنة موقتة لإطلاق سراح الأسرى

وبدأت هدنة موقتة الجمعة ولمدة أربعة أيام، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، بوساطة قطرية مصرية أميركية، جرى خلال يوميها الأوليين، إطلاق 78 أسيرا فلسطينيا، فضلا عن 26 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة، مع دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

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وجاءت الهدنة بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر لنحو 50 يوما، خلف نحو 13 ألف شهيد و30 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل نجحت المقاومة الفلسطينية في صد الآليات العسكرية التي حاولت اجتياح قطاع غزة بريا، وأعلنت كتائب القسام تدمير أكثر من 300 آلية عسكرية إسرائيلية، وإيقاع عشرات القتلى بين الجنود الإسرائيليين.