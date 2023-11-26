مقابل 39 أسيرا فلسطينيا.. الاحتلال يتلقى قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم الاحتلال الإسرائيلي قائمة الرهائن المقرر أن تطلق حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سراحهم اليوم الأحد، من قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية بدأت إبلاغ أسر المحتجزين المدرجة أسماءهم على القائمة التي سلمتها قطر، الوسيط في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس والاحتلال.

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وأوضحت الصحيفة أن القائمة تضم 13 طفلا وامرأة، فضلا عن إطلاق سراح سبعة مواطنين أجانب، فيما يطلق الاحتلال سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا محتجزًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هدنة موقتة لإطلاق سراح الأسرى

وأعلنت هدنة موقتة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، بوساطة قطرية مصرية أميركية، جرى خلال يوميها الأوليين، إطلاق 78 أسيرا فلسطينيا، فضلا عن 26 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة، مع دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وجاءت الهدنة بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر لنحو 50 يوما، خلف نحو 13 ألف شهيد و30 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.