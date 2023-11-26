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استشهاد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية خلال اقتحامات للاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 09:57 صباحا
استشهاد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية خلال اقتحامات للاحتلال
الشاب عدي مصباح صنوبر الذي قتل بنيران الاحتلال في نابلس. (وفا)
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استشهد 6 فلسطينيين ليل السبت الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة، وقصف بطائرات مسيرة في جنين واشتباكات في نابلس..

في نابلس، استشهد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، واعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

وفي جنين استشهد خمسة مواطنين، وأصيب 14 آخرون، واعتقل 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها، والذي تواصل لأكثر من 14 ساعة متواصلة.

وأعلنت مصادر طبية في جنين، فجرا، عن استشهاد الشاب أسعد علي الدمج (33 عاما) جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في حارة الدمج في مخيم جنين.

كما استشهد كل من: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في أماكن متفرقة من جنين ومخيمها.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 14 مواطنا -بينهم ثلاث نساء- أصيبوا برصاص الاحتلال وجراء قصف المنزل في حارة الدمج، وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اعتقلت المصابين عز حردان وعبدو الجمال من داخل مركبة إسعاف، وسامر معتصم الصوص، وعز وغيث وليث أبو عطية، وعبد اللطيف عموري، وصدام الزرد، ومحمود جلامنة، وأسامة عيسى محمد فاضل، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين مروان ذيب عفانة.

إضراب شامل في جنين
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وشنت طائرات الاحتلال المسيرة 10 غارات استهدفت منازل ومقر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين، كما جرف الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عددا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمر عددا كبيرا من المركبات.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة جنين الإضراب الشامل، اليوم الأحد، حدادا على أرواح شهداء جنين ومخيمها .

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