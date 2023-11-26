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شاهد.. وصول الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين إلى معبر رفح المصري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 12:11 صباحا
شاهد.. وصول الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين إلى معبر رفح المصري
حافلة تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم في طريقها إلى معبر رفح. (أرشيفية: قناة القاهرة الإخبارية)
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أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، مساء السبت، وصول الدفعة الثانية من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس بموجب اتفاق الهدنة في غزة إلى معبر رفح.

وأفادت القناة بإجراء الأطقم الطبية المصرية الفحوصات اللازمة للرهائن تمهيدًا لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وتشمل الدفعة الثانية 13 رهينة إسرائيلية وأربعة تايلانديين كان قد تأخر إطلاقهم بعدما اتهمت حركة حماس «إسرائيل» بعدم الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الموقتة في غزة.

يقضي اتفاق الهدنة بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة أربعة أيام، يجري خلالها تبادل أسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.

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