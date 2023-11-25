الاحتلال يعلن الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا اليوم وإطلاق 14 «إسرائيليا» من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه سيفرج اليوم السبت عن 42 أسيرا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة المقاومة الفلسطينية حماس، سراح 14 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين، بحسب مسؤولون إسرائيليون.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام، والتي جرى التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن 13 أسيرا إسرائيليا، وعشرة تايلانديين وفيليبيني واحد، مقابل إطلاق الاحتلال الصهيوني 39 أسيرا من النساء والأطفال، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، نشرت بعد ظهر الجمعة لائحة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 فتى و24 امرأة.

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وفي الضفة الغربية المحتلة رافقت مظاهر البهجة عودة الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم الاحتلال بموجب الاتفاق، كما حصل في بيتونيا ومخيم نابلس للاجئين.

واستقبلت حشود كبيرة الأسرى الفلسطينيين عند نزولهم في بيتونيا، وهتف كثير منهم «الله أكبر»، وأطلقت مفرقعات نارية أضاءت السماء في المكان.