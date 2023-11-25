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جيش الاحتلال يقتحم البيرة في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 08:52 صباحا
جيش الاحتلال يقتحم البيرة في الضفة الغربية
مواجهات بين محتجين داعمين لغزة وقوات الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية، 13 أكتوبر 2023. (وكالة وفا)
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزلاً فيها.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم حي «جبل الطويل»، وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوسي وعاث خرابا في محتوياته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.

- نادي الأسير الفلسطيني يؤكد إطلاق 39 من النساء والأطفال في سجون الاحتلال

والجمعة، أكد نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، إطلاق قوات الاحتلال 39 من النساء والأطفال الأسرى في سجونه، وذلك بعيد إطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 13 من المحتجزين الإسرائيليين لديها، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي اتفق عليها الطرفان بوساطة مصرية قطرية أميركية.

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