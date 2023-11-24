برلين ترحب بإطلاق رهائن من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة بإطلاق مجموعة من الرهائن من قطاع غزة كانوا لدى حركة حماس.



وقالت في بيان إن الحكومة الألمانية «»ممتنة للغاية لكل من ساهم في هذا الإفراج»، لا سيما قطر ومصر والصليب الأحمر، معتبرة أن «من الضروري أن يحترم الجميع الاتفاقات المبرمة وإطلاق سراح رهائن آخرين في الأيام المقبلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن إطلاق الرهائن جاء ضمن اتفاق هدنة يقضي بإفراج الاحتلال عن أسرى من النساء والأطفال الفلسطينين لدى سجونه، إضافة إلى دخول مساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، ووقف الطيران الحربي والاستطلاع.