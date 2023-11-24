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الأمم المتحدة تعلن تفريغ حمولة 137 شاحنة مساعدات في غزة منذ بداية الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 08:42 مساء
الأمم المتحدة تعلن تفريغ حمولة 137 شاحنة مساعدات في غزة منذ بداية الهدنة
شاحنات مساعدات لدى دخولها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، 24 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان إن هذه هي «أكبر قافلة إنسانية» تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضا في حال حرجة من شمال القطاع، حسب وكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن اتفاق الهدنة تضمن في بنوده دخول 230 شاحنة مساعدات يوميا إلى جميع مناطق القطاع طيلة الأيام الأربعة للهدنة، إضافة إلى تبادل إطلاق أسرى بين المقاومة والاحتلال، ووقف عمليات الطيران الحربي والاستطلاع. 

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