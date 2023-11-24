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استعدادات في معبر رفح لاستقبال أسرى إسرائيليين من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 05:10 مساء
استعدادات في معبر رفح لاستقبال أسرى إسرائيليين من قطاع غزة
إعلاميون وأحد أفراد الهلال الأحمر المصري في معبر رفح، 24 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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يشهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استعدادات لاستقبال أسرى إسرائيليين جرى إطلاقهم ضمن اتفاق الهدنة الجاري في القطاع حاليا، وفق مصادر لقناة «القاهرة» الإخبارية.

وفي السياق نفسه، أكدت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» تسليم كتائب القسام الأسرى إلى جمعية الصليب الأحمر، التي تتولى نقلهم إلى المعبر. كما أشارت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إلى توجههم لمصر.

إطلاق الأسرى وفق اتفاق الهدنة
يقضي اتفاق الهدنة بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة أربعة أيام، يجري خلالها تبادل أسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.

كما منعت السلطات الإسرائيلية أي مظاهر بالاحتفال لإطلاق الأسرى الفلسطينيين، واقتحم عناصر من قوات الاحتلال بيوت بعض ذويهم لمنعهم من استقبال المهنين.

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