مسؤول فلسطيني: «إسرائيل» ستطلق سراح 24 سجينة و15 قاصراً اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس، إن الاحتلال الإسرائيلي سيطلق، الجمعة، سراح 39 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 قاصراً، في الضفة الغربية المحتلة، مقابل 13 رهينة من المقرر أن تطلقها حركة حماس من قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي سيسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة «رويترز».

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وسيتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلاً إسرائيليا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهم من بين حوالي 240 أسيرا لدى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس" منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وقال فارس لـ«رويترز»: «المفروض أن يستلم الصليب الأحمر الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته».