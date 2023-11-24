رغم بدء الهدنة.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال حاولوا العودة لمنازلهم بشمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 3 فلسطينيين، في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة، بعد بدء سريان الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية أميركية.

- الهدنة في غزة تدخل حيز التنفيذ

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم بعد بدء سريان الهدنة الموقتة، وفق قناة الجزيرة القطرية.

ودخلت الهدنة القصيرة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ مع دقات الساعة السابعة صباحاً، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بوساطة مصرية قطرية أميركية.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة القصيرة 4 أيام، تتوقف خلالها الأعمال العسكرية، وتشهد تبادلاً للأسرى والمحتجزين على مراحل، مع دخول مساعدات إنسانية مكثفة إلى قطاع غزة.