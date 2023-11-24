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هدوء حذر بجنوب لبنان منذ بدء سريان الهدنة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 10:07 صباحا
هدوء حذر بجنوب لبنان منذ بدء سريان الهدنة في غزة
دخان يتصاعد في مدينة صور بجنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أرشيفية : رويترز)
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ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن هدوءا حذرا يسود جنوب البلاد منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأفادت الوكالة أنه منذ بدء الهدنة، لم يسجل أي قصف إسرائيلي أو عمليات عسكرية في جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

وتوقف الهدنة موقتا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الحاصر، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وراح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح.

- الهدنة في غزة تدخل حيز التنفيذ

ودخلت الهدنة القصيرة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ مع دقات الساعة السابعة صباحاً، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بوساطة مصرية قطرية أميركية.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة القصيرة 4 أيام، تتوقف خلالها الأعمال العسكرية، وتشهد تبادلاً للأسرى والمحتجزين على مراحل، مع دخول مساعدات إنسانية مكثفة إلى قطاع غزة.

 

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