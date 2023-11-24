مع بدء سريان الهدنة.. شاحنات وقود تبدأ تدخل قطاع غزة من معبر رفح

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شحنت وقود تدخل قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد وقت قصير من بدء سريان هدنة إنسانية بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن شهود عيان

ومن المقرر وفقاً لبنود الاتفاق أن تدخل مئات الشاحنات إلى القطاع خلال أيام الهدنة الأربعة، الذي توصل له الطرفان بوساطة قطرية مصرية أميركية.

فيما أعلنت مصر، أن 130 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات محملة بالغاز ستُسلم يومياً لقطاع غزة الفلسطيني طوال أيام الهدنة القصيرة التي بدأت اليوم الجمعة.

ودخلت الهدنة المتفق عليه في غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأتت الهدنة التي توسطت في إطارها قطر ومصر والولايات المتحدة في اليوم التاسع والأربعين للحرب على غزة، وبمقتضاها من المقرر وقف إطلاق النار لأربعة أيام وإطلاق 150 أسيرًا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل 50 أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينية.