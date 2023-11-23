27 شهيدا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 27 شخصًا على الأقل وأصيب 93 في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا، لجأ إليها آلاف النازحين في شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن مصدر طبي في مستشفى العودة في مخيم جباليا.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»: «27 شهيدا وإصابة 93 حتى اللحظة في مدرسة أبو حسين في جباليا عقب قصف إسرائيلي استهدف المدرسة». ومخيم جباليا هو أكبر مخيم للاجئين في القطاع.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل مدنية في مخيمي البريج والنصيرات

كما استشهد 14 مواطنًا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل وسيارة مدنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأسفرت غارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة «معن» شرق خان يونس جنوب القطاع، عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح.

واستشهد 6 مواطنين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الحوت شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأدى القصف لدمار كبير في المنطقة المستهدفة.