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قطر: بدء الهدنة الإنسانية وإطلاق الرهائن المدنيين لدى حماس الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 05:19 مساء
قطر: بدء الهدنة الإنسانية وإطلاق الرهائن المدنيين لدى حماس الجمعة
الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزّة ستبدأ صباح غد الجمعة على أن تليها عملية إطلاق دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد ساعات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الأنصاري «ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة (...) وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة»، مشيرًا إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13.

اتفاق الهدنة مع الاحتلال
واتفقت حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية على هدنة يجرى بموجبها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، وتبادل الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

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ونص الاتفاق كذلك على تمديد فترة وقف إطلاق النار لمدة يوم إضافي مقابل إطلاق 10 محتجزين إسرائيليين إضافيين، لكن دون الإشارة إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في المقابل.

الاحتلال يهاجم غزة بدعم غربي
وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبقية الدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الشهر الماضي في استشهاد أكثر من 14 أف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وسط صمت القوى الدولية الراعية لدولة الاحتلال.

الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. (الإنترنت)
الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. (الإنترنت)
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