بالأسماء.. قائمة الأسرى الفلسطينيين المرشح إطلاقهم ضمن اتفاق الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت «إسرائيل» قائمة بأسماء أسرى أطفال ونساء فلسطينيين مرشح إطلاقهم بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس الذي أعلن، فجر أمس الأربعاء.

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية 300 أسير فلسطيني، وهو ضعف العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقُصّر الذين وافقت «إسرائيل» على إطلاقهم، مقابل 50 أسيرًا إسرائيليًا، ضمن اتفاق يشمل وقفًا لإطلاق النار مُدته أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق المزيد من الجانبين.

ومعظم الفلسطينيين الواردة أسماؤهم في القائمة من الفتيات إضافة إلى فتية تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا ومعظمهم موقوفون لم تجرِ محاكمتهم بعد.

اتفاق على هدنة في غزة

واتفقت حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية على هدنة يجرى بموجبها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، وتبادل الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

ونص الاتفاق كذلك على تمديد فترة وقف إطلاق النار لمدة يوم إضافي مقابل إطلاق 10 محتجزين إسرائيليين إضافيين، لكن دون الإشارة إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في المقابل.

وقالت حركة حماس في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار يسمح كذلك بدخول مئات من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ووقود إلى قطاع غزة. بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إنه جرت الموافقة على وقف موقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مقابل إطلاق 50 أسيرًا من النساء والأطفال لدى حماس، وإطلاق 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، والاتفاق كذلك على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.