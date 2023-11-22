مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب لبنان في أثناء وجوده داخله مع عدد من عناصر الحزب، وفق ما أفاد مصدر مقرب من العائلة وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر، متحفظًا عن ذكر اسمه: «عباس رعد ابن النائب محمّد رعد استشهد مع عدد من عناصر الحزب جراء غارة إسرائيلية على أحد المنازل في قرية بيت ياحون».

ومساء اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإغارة على بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» قرابة العاشرة مساء، واستهدافه مجموعتين عسكريتين.