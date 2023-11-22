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من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:36 مساء
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)
لقطة من فيديو لحظة اشتباك المقاتلين في المقاومة مع دبابات الاحتلال. (الإنترنت)
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات الاشتباك مع جنود الاحتلال، والإجهاز على عدد منهم، وإعطاب آليات في محاور عدة بمدينة غزة.

ويُظهر في المقطع المصور، الذي نشرته عبر منصة «تلغرام»، مشاهد من إعطاب آليات بقذائف الياسين، وإلصاق عبوة ناسفة على إحدى الدبابات المتوغلة بالقطاع، إلى جانب إطلاق النار من مسافة قريبة (مسافة صفر) على عدد من الجنود في إحدى آلياتهم.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، مما يرفع حصيلة قتلاه إلى 392 منذ 7 أكتوبر الماضي.

 ارتفاع قتلى الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 392 
وقال الجيش في بيان: «الرقيب إيتان دوف روزنزويغ (21 عاما)، من مستوطنة ألون شافوت، مقاتل في كتيبة شاكيد - لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة».

وبمقتل الجندي روزنزويغ، ترتفع حصيلة قتلى الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 392 منذ 7 أكتوبر، وفق معطيات سابقة للجيش. بينما ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 70 جنديا وضابطا، وفق جريدة «تايمز أوف إسرائيل».

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