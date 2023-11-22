منظمات غير الحكومية: هدنة لأربعة أيام في غزة «غير كافية»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية الأربعاء أن إمكان إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس هو أمر «غير كاف» لإدخال المساعدة المطلوبة الى قطاع غزة، داعية إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بول أوبراين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه أيضا منظمات «هانديكاب إنترناشونال» و«أوكسفام» و«أطباء بلا حدود» و«أطباء العالم» و«سيف ذي تشيلدرن»، «إنه أمر غير كاف وهو بالتأكيد غير كاف على صعيد حقوق الانسان»، وفق «فرانس برس».

وقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام

ووافقت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وحكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، وصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

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ونقلت عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرت الموافقة على وقف موقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مقابل إطلاق خمسين محتجزًا من النساء والأطفال لدى «حماس»، وإطلاق 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، والاتفاق كذلك على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تمديد فترة الهدنة

ونص الاتفاق كذلك على تمديد فترة وقف إطلاق النار لمدة يوم إضافي مقابل إطلاق 10 محتجزين إسرائيليين إضافيين، لكن دون الإشارة إلى إطلاق السجناء الفلسطينيين في المقابل.

ومن جانبها، قالت حركة «حماس» في بيان إن اتفاق وقف إطلاق النار يسمح كذلك بدخول مئات من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ووقودًا إلى قطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب مباحثات وساطة مكثفة شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة و«إسرائيل» و«حماس» خلال الأيام الماضية.

عباس يرحب بالهدنة في غزة

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وجددوا الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: «الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنون الجهد القطري المصري»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وجددت القيادة الفلسطينية الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته.

ترحيب دولي باتفاق الهدنة في غزة

وتواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق الهدنة في غزة، إذ أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بحرارة» بالاتفاق، داعية إلى الاستفادة من هذا التوقف لتكثيف المساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء عن أملها أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة، مرحبة «بجهود قطر خصوصا» التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

وبدورها، أثنت الخارجية الصينية على الاتفاق قائلة «نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات».