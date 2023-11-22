قمة «مصرية - أردنية» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة لعقد قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الإعلان عن اتفاق هدنة في قطاع غزة المحاصر بين حركة حماس و«إسرائيل».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن الجانبين سيتباحثان في ضرورة إنفاذ المساعدات بشكل كاف لأهالي غزة واستغلال الهدنة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

هدنة 4 أيام في غزة

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر.

رحب الرئيس المصري في وقت سابق بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وإطلاق الأسرى.

وأكد السيسي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.